Общество 19 июня 2023, 16:29 Правозащитную организацию «Агора» признали нежелательной в России Генпрокуратура: правозащитную группу «Агора» включат в реестр нежелательных организаций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Деятельность болгарского фонда «Право-София»* (Law Sofia Foundation*), в который входит правозащитная организация «Агора»*, признали нежелательной. Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России, входящие в организации адвокаты оказывали юридическую помощь сторонникам экстремистских организаций.

В ведомстве уточнили, что также в своей работе организация освещает и тиражирует факты о якобы ущемлении прав и свобод россиян. Такая деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Реклама

По итогам проверки организации Генеральная прокуратура направила в Министерство юстиции заключение о внесении группы «Агора»* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность в России признана нежелательной.

В конце марта этого года Минюст включил руководителя «Агоры»* адвоката Павла Чикова** в реестр иностранных агентов. До этого его организация представляла в судах интересы участников группы Pussy Riot, а также Алексея Навального, его сторонников и других лиц.

*Фонд «Право-София» (Law Sofia Foundation), группа «Агора» — признаны в России нежелательными организациями.

**Павел Чиков — внесен в список лиц — иностранных агентов.