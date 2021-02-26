Правозащитница призвала подписать петицию по делу об убийстве Веры Пехтелевой для наказания виновных

Дело об убийстве студентки Веры Пехтелевой из Кемерово должно получить максимальную публичную огласку. За год судебных процессов, в которых фигурируют халатные полицейские и жестокий убийца, не сдвинулось с места. Об этом «360» рассказала правозащитница Алена Попова.

На сайте сhange.org общественники создали петицию, в которой требуют принять меры по защите россиян от домашнего насилия и полностью исключить вероятность игнорирования полицией таких вызовов. Под ней подписались уже 67 человек.

«В случае с Верой петиция очень может, потому что без общественной публичной огласки год в этом деле ничего существенного не происходило. Родственники абсолютно правы, что нужно привлекать как можно больше количества людей к этой истории, в том числе и в качестве подписантов петиции», — объяснила собеседница «360».

По ее словам, петиция — это объединяющий очень важный и эффективный инструмент в таких случаях.

«Что касается статей, по которым полицейские и убийца должны понести наказание, конечно, сейчас это все очень мягко. Во-первых, убийство с особой жестокостью — это 100%. Потому что пленум Верховного суда нам говорит о том, что особая жестокость, это когда человек имел умысел причинить дополнительные страдания жертве», — пояснила правозащитница.

Она уверена, что обвиняемый хотел причинить Вере Пехтелевой страдания. Однако ему предъявили обвинение по статье «Убийство». Из всех наказаний 105 статьи — это самое мягкое, отметила Попова.

Эксперт вспомнила историю участкового Орловской области Натальи Башкатовой, где произошла такая же ситуация. Там жертва домашнего насилия сама позвонила участковому и попросила о помощи, на что ей ответили: «Будет труп — опишем». Сейчас женщина получила реальный срок за халатность.

«Здесь два полицейских не выехали на вызов. Здесь такая же ситуация, только я не вижу, чтобы эти два сотрудника получили реальный срок», — резюмировала эксперт.

В пятницу стало известно, что Ленинский районный суд Кемерова вернул прокурору дело о халатности полицейских для изменения обвинения. В прошлом году парень забил до смерти свою бывшую девушку 23-летнюю Веру Пехтелеву. Соседи несколько раз звонили в полицию и жаловались на крики. Но на вызов так никто и не приехал. В результате жильцы выломали дверь и нашли девушку уже мертвой.