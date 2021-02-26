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    26 февраля 2021, 10:07

    Правозащитница призвала подписать петицию по делу об убийстве Веры Пехтелевой для наказания виновных

    Анастасия Калинина, Андрей Фишер

    Дело об убийстве студентки Веры Пехтелевой из Кемерово должно получить максимальную публичную огласку. За год судебных процессов, в которых фигурируют халатные полицейские и жестокий убийца, не сдвинулось с места. Об этом «360» рассказала правозащитница Алена Попова.

    На сайте сhange.org общественники создали петицию, в которой требуют принять меры по защите россиян от домашнего насилия и полностью исключить вероятность игнорирования полицией таких вызовов. Под ней подписались уже 67 человек.

    «В случае с Верой петиция очень может, потому что без общественной публичной огласки год в этом деле ничего существенного не происходило. Родственники абсолютно правы, что нужно привлекать как можно больше количества людей к этой истории, в том числе и в качестве подписантов петиции», — объяснила собеседница «360».

    По ее словам, петиция — это объединяющий очень важный и эффективный инструмент в таких случаях.

    «Что касается статей, по которым полицейские и убийца должны понести наказание, конечно, сейчас это все очень мягко. Во-первых, убийство с особой жестокостью — это 100%. Потому что пленум Верховного суда нам говорит о том, что особая жестокость, это когда человек имел умысел причинить дополнительные страдания жертве», — пояснила правозащитница.

    Она уверена, что обвиняемый хотел причинить Вере Пехтелевой страдания. Однако ему предъявили обвинение по статье «Убийство». Из всех наказаний 105 статьи — это самое мягкое, отметила Попова.

    Эксперт вспомнила историю участкового Орловской области Натальи Башкатовой, где произошла такая же ситуация. Там жертва домашнего насилия сама позвонила участковому и попросила о помощи, на что ей ответили: «Будет труп — опишем». Сейчас женщина получила реальный срок за халатность.

    «Здесь два полицейских не выехали на вызов. Здесь такая же ситуация, только я не вижу, чтобы эти два сотрудника получили реальный срок», — резюмировала эксперт.

    В пятницу стало известно, что Ленинский районный суд Кемерова вернул прокурору дело о халатности полицейских для изменения обвинения. В прошлом году парень забил до смерти свою бывшую девушку 23-летнюю Веру Пехтелеву. Соседи несколько раз звонили в полицию и жаловались на крики. Но на вызов так никто и не приехал. В результате жильцы выломали дверь и нашли девушку уже мертвой.