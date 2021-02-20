Правозащитники обсудили вопрос о том, как не допустить издевательств в детских учреждениях

Председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак рассказал о том, как не допустить издевательств над детьми, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Прокуратура Оренбургской области начала проверку социально-реабилитационного центра в Бузулуке после того, как в интернете появилась информация об издевательствах над несовершеннолетними. Глава НКО «Сохраняя жизнь» психолог Анна Межова заявила об этом после работы с мальчиком — бывшим воспитанником центра.

По рассказам ребенка, воспитатели заставляли старших детей контролировать порядок. Те же позволяли себе рукоприкладство по отношению к остальным воспитанникам. Воспитатели знали о подобном отношении, однако с ситуацией не боролись, сообщила Мягкова.

Председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак рассказал о том, как не допустить издевательств над детьми. Он высказался о пользе детского телефона доверия.

«Я бы рекомендовал сделать обязательной практику, чтобы телефон находился в определенном месте. Если у детей есть доступ к мобильным, то они могут обратиться за психологической поддержкой бесплатно. Важно, чтобы в центрах тоже была такая возможность, чтобы ребенок мог позвонить неподконтрольно», — добавил Спивак.

Он заметил, что необходимо создание структур, которые контролировали бы подобные заведения. Очень важным пунктом является повешение квалификации педагогов.

«Есть еще один важный фактор, который поможет избегать таких случаев. Это создание общественных попечительских советов, и такой опыт есть. Если у каждого учреждения появится такая независимая структура, которая будет наблюдать и общаться с детьми в обязательном порядке, независимо обсуждать, что происходит, это сделает систему тотально прозрачной и не будет возможности что-то скрывать много месяцев», — прокомментировал Спивак.

Ранее воспитанники интерната для умственно отсталых детей заявили об издевательствах. В следственном комитете завели уголовное дело против директора учреждения.