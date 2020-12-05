Правозащитники не смогли пообщаться с обвиняемым в госизмене ученым

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы не смогли пообщаться с физиком Анатолием Губановым, арестованным по подозрению в госизмене. Сотрудники СИЗО заявили, что он отказался от общения.

«Нам сказали, что он якобы не хочет с нами общаться. Подтвердить это или опровергнуть мы не можем», — сказала РИА «Новости» член ОНК Ева Меркачева.

Правозащитница считает это нарушением прав подозреваемого.

«На мой взгляд, его должны были к нам вывести. И пусть бы он нам в глаза сказал, что не хочет общаться», — сказала она агентству.

Губанов был задержан 2 декабря. Ученого арестовали на два месяца по делу о госизмене. Он находится в СИЗО «Лефортово». В чем конкретно его обвиняют, неизвестно. Защита физика намерена обжаловать заключение его под стражу.

Губанов работает в Центральном Аэродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ). Также по совместительству он читал лекции в МФТИ. Физик занимается разработкой сверхзвуковых летательных аппаратов. По словам источника «Интерфакса», он является одним из активных участников международного проекта гиперзвукового гражданского самолета Hexafly-Int.