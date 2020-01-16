Правозащитник Запорожцева: России надо создать полноценную замену американским соцсетям

По мнению Запорожцевой, в России необходимо создать полноценную замену всем американским ресурсам, будь то видеохостинг YouTube или соцсеть Facebook. Она заметила, что мы проявляем беспечность и не обороняемся, находясь в условиях информационной войны.

«С той стороны подготовлена целая армия, причем хорошо финансируемая, имеющая все технические ресурсы, а мы воюем на их площадке саперными лопатками против хорошо вооруженного противника», — приводит слова Запорожцевой РИА ФАН.