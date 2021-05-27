Правозащитник усомнился в больших зарплатах российских заключенных

Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с «360» усомнился, что российские заключенные могут зарабатывать несколько сотен тысяч рублей в месяц. По его словам, их зарплаты не дотягивают до уровня МРОТ.

«Никогда я не слышал о таких заработных платах. За три года я прошел сотни раз с проверками учреждения ФСИН, сотни и сотни раз, и ни от одного заключенного я не слышал, чтобы он получал подобного рода денежные средства. В среднем люди, которые показывали квитки, получали на руки от трех до семи тысяч рублей. <…> Это в любом случае меньше МРОТ», — поделился своим мнением Мельников.

По словам правозащитника, такие космические зарплаты заключенные могут получать только за год.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний сообщила, что в 11 российских регионах открыли 715 мест для осужденных к принудительным работам. По словам собеседника издания, средняя зарплата составляет 20 тысяч рублей, однако некоторые получают более 200 тысяч рублей. В ведомстве не уточнили, за какой период выходит такая сумма.