Правозащитник: Россия защищает права россиянок, у которых изымают детей в Европе
Доктор общественно-политических наук Йохан Бекман рассказал «Экономике сегодня», что власти РФ активно подключаются к решению проблем россиянок, которых лишают детей в Европе.
Бекман напомнил, что в Финляндии много россиянок, которые сталкиваются с проблемами из-за несовершенства местных законов. По его словам, внешнеполитическое ведомство России всегда вникает в проблему и добивается ее решения.
«Это особенно заметно, к примеру, на контрасте с Белоруссией, которая куда менее активна, если у граждан этой страны появляются проблемы за рубежом», — обратил внимание правозащитник.