Правозащитник: Россия защищает права россиянок, у которых изымают детей в Европе

Бекман напомнил, что в Финляндии много россиянок, которые сталкиваются с проблемами из-за несовершенства местных законов. По его словам, внешнеполитическое ведомство России всегда вникает в проблему и добивается ее решения.

«Это особенно заметно, к примеру, на контрасте с Белоруссией, которая куда менее активна, если у граждан этой страны появляются проблемы за рубежом», — обратил внимание правозащитник.