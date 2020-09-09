Правозащитник рассказал, где и как будет сидеть Ефремов

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии. Правозащитник Иван Мельников рассказал «360», где актер может отбывать наказание и стоит ли ему рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Мельников допустил, что артист останется в Московском регионе, хотя колоний общего режима здесь нет. В это случае Ефремов будет сидеть в одном из следственных изоляторов.

«Практически в каждом СИЗО есть так называемые отряды хозяйственного обеспечения. Они в основном занимаются приготовлением и раздачей пищи, уборкой, какими-то ремонтными работами и так далее», — пояснил правозащитник.

СИЗО или колония

Приговоренному к общему режиму могут позволить отбывать наказание в изоляторе, если совершенное им преступление не связано с насильственной деятельностью той или иной степени. Обычно в СИЗО оставляют обвиненных по наркотическим и экономическим статьям.

Не исключил Иван Мельников и того, что Ефремова не станут перевозить из СИЗО-5, хотя по его статье обычно людей переводят из изолятора в обозначенные судом места лишения свободы.

«Все-таки с Ефремовым громкая история связана, поэтому исключать такой момент было бы неправильным», — подчеркнул Мельников.

Многих из столичного региона направляют в колонии Рязанской и Тверской областей — именно туда и может попасть Михаил Ефремов. Вряд ли это будет и так называемая «черная колония», где фактически руководят заключенные.

Ефремов не попадет в такую колонию по одной простой причине: к нему слишком повышенное внимание. Наверняка, при выборе места отбывания <…> постараются подобрать самую благонадежную колонию Иван Мельников правозащитник.

В лечебное исправительное учреждение актера направят, только если состояние его здоровья резко обострится. И то на некоторое время.

В колониях, пояснил Мельников, нет распределения среди заключенных по совершенным преступлениям. В отрядах обычно несколько десятков коек. Следственный изолятор — другое дело.

«Пока он будет в СИЗО, его не могут поместить в одну камеру с теми, кого подозревают в совершении тяжких преступлений — терроризме, педофилии, насильственных действия сексуального характера и других», — заметил юрист. В изоляторе, скорее всего, соседями Ефремова по камере будут те, кого подозревают в экономических преступлениях. Кроме того, артиста, вполне вероятно, через какой-то промежуток времени переведут в камеру спецблока с постоянным видеонаблюдением и повышенным вниманием со стороны сотрудников ФСИН.

Когда можно просить об УДО

Прошение об условно-досрочном освобождении Ефремов сможет подать, когда отбудет половину назначенного срока. При этом у него не должно быть взысканий, выговоров и случаев выдворения в карцер. Ефремову придется участвовать в самодеятельности, работать, если нет медицинских ограничений, и полностью погасить иск перед потерпевшими.

Есть вероятность и того, что приговор Михаилу Ефремову пересмотрят. Но произойдет ли это с тем адвокатом, который сейчас представляет его интересы, Мельников усомнился.

«Если будет продолжаться ярое отрицание вины, шансы на пересмотр дела невелики. Слишком много доказательств, что Михаил Ефремов причастен к этому преступлению», — заключил правозащитник.