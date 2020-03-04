Правозащитник прокомментировал ситуацию с российским футбольным болельщиком во Франции

Бутина заявила, что «русские своих не бросают». Она считает, что если гражданин РФ нарушает закон, то судить его и отбывать наказание он должен на родине.

Павел Косов и Михаил Ивкин подозреваются во Франции в «заранее спланированном покушении на убийство в составе группы лиц по предварительному сговору» гражданина Великобритании. Ивкину в течение двух лет не могут выдвинуть конкретные обвинения, а рассмотрение дела вечно откладывается.

Бутина уверена, что французская сторона нарушает права россиян.

«Сегодня разговаривала с мамой Павла. И с супругой Михаила мы на связи находимся. Исходя из полученной на сегодняшний день информации, дело с правовой точки зрения очень спорное. Со стороны Франции родственникам не предоставлено материалов ведения следствия. Это нарушает права подзащитных и, естественно, затрудняет какие-либо оценки», — пояснила правозащитник.

Бутина уверена, что судить россиян, если они что-то нарушили, должны на родине. Это верно с точки зрения прав человека.