Правозащитник призвал защитить активистов в Троицком лесу от избиений

Совет по правам человека при президенте РФ будет разбираться в ситуации вокруг строительства школы в Троицком лесу в Новой Москве. Об этом «360» сообщил глава постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в противодействии коррупции Кирилл Кабанов.

Он обратил внимание, что активисты, которые выступают против вырубки деревьев и строительства школы, пожаловались на то, что к ним применяли силу строители и некие люди в масках. По словам защитников леса, это сотрудники ЧОП.

Кабанов подчеркнул, что такие ситуации нужно пресекать. С поведенческой моделью строителей и охранников, по его словам, есть большая проблема.

«Они почему-то принимают решение, что они могут бить граждан. Я считаю, что это надо пресекать категорически. СПЧ готов стать площадкой, чтобы банально собрать людей», — добавил собеседник «360».

По его мнению, после того, как происходят подобные случаи с применением силы, на это должна последовать реакция прокуратуры и МВД. Кабанов добавил, что с людьми нужно вступать в диалог, разъяснить обоснованность принимаемых решений.

В противном случае, по его словам, проблема из экологической может стать политической.

Информация о столкновениях между активистами и строителями в Троицком лесу появилась накануне в соцсетях. Горожане выступили против вырубки деревьев и предложили построить школу в районе Ботаковского поля.