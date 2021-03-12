Правозащитник призвал менять систему для интеграции людей, освободившихся после колонии

Проблема интеграции в общество людей, освободившихся из мест заключения, как скопинский маньяк Виктор Мохов, стоит очень остро. Такие люди нуждаются в поддержке, заявила в беседе с «360» исполнительный директор благотворительного фонда «Счастливое будущее» Анна Оснач.

Правозащитник заявила, что разделяет беспокойство людей из-за возвращения Мохова из мест лишения свободы.

«Мы все прекрасно знаем, насколько высок уровень рецидивной преступности и что наши исправительные учреждения, к сожалению, не отвечают тому функционалу, который возложен на наши сегодняшние тюрьмы. Это действительно статистика, против нее никуда не пойдешь», — сказала она.

Оснач отметила, что люди после возвращения из тюрем гораздо в большей степени склонны к совершению очередного правонарушения.

«На сегодняшний день только усугубляется состояние людей, преступивших закон, — и моральное, и психологическое. Это огромная наша трагедия, потому что мы все помним, что в наших регионах редко встречаются тюрьмы и колонии, где люди содержатся пожизненно. Это значит, что человек, какое-то время находясь в исправительном учреждении, возвращается в наше с вами общество», — указала она.

По мнению правозащитника, гражданское общество должно сплотиться вокруг этой проблемы, чтобы понять, почему люди возвращаются из тюрем более озлобленными и так высока рецидивная преступность. Ситуацию нужно менять, чтобы люди по возращении из мест лишения свободы могли интегрироваться в общество, а не пугать всех тем, что они продолжают ходить по одним улицам и жить по соседству, сказала она.

«Когда люди выходят на свободу, они действительно не находят себе места в нашем обществе. Это сложности и с работой, и с интеграцией, и с проживанием, и с каким-то налаживанием связей. Это очередная наша проблема освободившихся лиц», — сказала она.

Оснач напомнила, что люди, которые освобождаются из тюрем, являются такими же членами общества, они нуждаются в поддержке, чтобы не приносить больше никому сложностей.

Ранее испуганные соседи захотели отселить Мохова, который вернулся в свой дом.