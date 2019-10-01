  • Правозащитник предположил, что нападение на сотрудника СК вызовет сочувствие к преступнику

    01 октября 2019, 18:01

    Ольга Ломакина

    Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков предположил, что нападение на сотрудника центрального аппарата СК, полковника Владислава Капустина, в дальнейшем может вызвать негатив к работникам Следственного комитета и сочувствие к злоумышленнику. Своим мнением правозащитник поделился на странице в Facebook, сообщил News.ru.

    Опубликовано видео с места покушения на сотрудника СК в Москве

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    «Сейчас станет широко известно, что полковника СКР Капустина, возглавлявшего управление по работе с обращениями граждан, зарезал питерец Сергей Григорьев, неоднократно жаловавшийся на бездействие следователей. И если это реальный мотив убийства, разве не вызовет инцидент всплеск негатива в отношении СКР и его следователей», — написал Чиков.

    По его мнению, такой сценарий вполне возможен, поскольку, считает Чиков, среди россиян много тех, кто столкнулся с бездействием следователей.

    На полковника Владислава Капустина напали утром 1 октября на выходе из здания центрального аппарата Следственного комитета в Москве. Его смертельно ранили ножом. Капустин скончался в реанимации НИИ Склифосовского.