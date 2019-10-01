Правозащитник предположил, что нападение на сотрудника СК вызовет сочувствие к преступнику

Опубликовано видео с места покушения на сотрудника СК в Москве Подробнее

«Сейчас станет широко известно, что полковника СКР Капустина, возглавлявшего управление по работе с обращениями граждан, зарезал питерец Сергей Григорьев, неоднократно жаловавшийся на бездействие следователей. И если это реальный мотив убийства, разве не вызовет инцидент всплеск негатива в отношении СКР и его следователей», — написал Чиков.

По его мнению, такой сценарий вполне возможен, поскольку, считает Чиков, среди россиян много тех, кто столкнулся с бездействием следователей.

На полковника Владислава Капустина напали утром 1 октября на выходе из здания центрального аппарата Следственного комитета в Москве. Его смертельно ранили ножом. Капустин скончался в реанимации НИИ Склифосовского.