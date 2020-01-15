Волынец поделилась мнением о нововведении по материальному капиталу

Президент РФ Владимир Путин сегодня сообщил об увеличении суммы за первенца в семье. Теперь она составляет 466 тысяч 616 рублей. Программа материнского капитала продолжится до 2026 года.

«Сегодня самый настоящий праздник российской семьи, и я искренне надеюсь, что сегодняшние новости отразятся на нашем демографическом графике. Мы должны выйти из демографического штопора», — сказала Волынец.

Она считает, что людям следует нести ответственность за рождение новых граждан страны и не стоит злоупотреблять такой помощью.