Волынец поделилась мнением о нововведении по материальному капиталу
Социальный правозащитник, председатель Всероссийского общественного движения «Национальный Родительский Комитет», член общественного совета при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец считает новость о повышении суммы для маткапитала в России, праздником для семей РФ, сообщил сайт «ПолитЭксперт».
Президент РФ Владимир Путин сегодня сообщил об увеличении суммы за первенца в семье. Теперь она составляет 466 тысяч 616 рублей. Программа материнского капитала продолжится до 2026 года.
«Сегодня самый настоящий праздник российской семьи, и я искренне надеюсь, что сегодняшние новости отразятся на нашем демографическом графике. Мы должны выйти из демографического штопора», — сказала Волынец.
Она считает, что людям следует нести ответственность за рождение новых граждан страны и не стоит злоупотреблять такой помощью.