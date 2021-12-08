Правозащитник не увидел смысла в проведении экзамена по русскому языку для рабочих мигрантов

Президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов прокомментировал инициативу о проведении РУДН экзамена для гастарбайтеров, работающих на стройках в России. По его словам, в этом испытании нет никакого смысла, причем проводятся они совершенно незаконно, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Вообще вот эта сдача экзамена по русскому языку — она незаконна в корне изначально. У всех, кто закончил школу (а все закончили) есть диплом, что несколько лет они изучали русский язык. Они никак не могли забыть его. РУДН прямо заинтересован в этих делах», — отметил правозащитник.

Ранее стало известно, что Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в Россию из Узбекистана приедут 10 тысяч человек для работы на стройках. В свою очередь, специалисты РУДН должны будут выяснить, насколько приезжие разбираются в истории России и ее законах.