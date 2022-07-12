Правозащитник Мельников оценил инициативу о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников выразил мнение по поводу введения уголовного наказания за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом написало ИА НСН.

По словам правозащитника, может получиться так, что за репосты соответствующих песен в соцсетях обычных людей начнут отправлять в тюрьму.

«В целом инициатива понятна и достаточно правильная в контексте борьбы с наркоманией и распространением наркотических средств. Но терминология „склонение к употреблению“ достаточно сложная, потому что затронуть это может людей, которые поют песни. Но ситуация в том, что обычный человек может распространить то или иное произведение, в котором, по версии правоохранителей, будет пропаганда наркотиков… Как бы не получилось так, что за репосты в соцсетях нас начнут сажать в тюрьму <…>», — сказал он.

Ранее стало известно, что МВД РФ разработало законопроекты, в которых предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду наркотиков и за склонение к их употреблению в интернете.