Общество 23 мая 2023, 17:41 Правозащитник Кабанов не поддержал идею введения дополнительных налогов для трудовых мигрантов

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Ведение дополнительных налогов для трудовых мигрантов не решит проблему увеличения миграционных потоков в Россию. Об этом сообщил член Совета по правам человека при Президенте России Кирилл Кабанов «Ридусу».

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить налоги для работодателей и установить комиссию для денежных переводов за рубеж.

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По словам Кабанова, на сегодняшний день большинство строительных компаний уклоняются от налогов за счет мигрантов. Решение этой проблемы позволит привлечь в бюджет страны куда больше средств, чем от введения дополнительных налогов, добавил правозащитник.