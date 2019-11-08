Правозащитник и реставратор Шаров-Делоне умер от рака

Художник-реставратор и правозащитник Сергей Шаров-Делоне умер в возрасте 63 лет. В последнее время он боролся с раком.

Смерть правозащитника подтвердил его сын, Александр. Он с сожалением заметил, что онкологию главы семьи победить так и не успели. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Шаров-Делоне окончил Московский архитектурный институт, занимался реставрацией. Его считали человеком «ужасающей» эрудиции, носителем энциклопедических знаний. Он занимался восстановлением и охраной памятников архитектуры. Он известен также как участник и организатор оппозиционных митингов. Работал в благотворительном фонде помощи заключенным «Русь сидящая».

Сергей Шаров-Делоне был родственником известного советского писателя и диссидента Вадима Делоне. Сергей и Вадим — двоюродные братья.