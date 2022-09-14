Правозащитник Егармин раскритиковал идею не печатать на продуктах сроки годности | 360°

Общество 14 сентября 2022, 16:06 Поделиться Telegram

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Viber Правозащитник Егармин раскритиковал идею не печатать на продуктах сроки годности

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Правозащитник Алексей Егармин высказался против предложения Росстандарта перестать печатать на упаковках продуктов сроки годности. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Такую меру предложили ради экономии чернил. Егармин считает, что так делать нельзя, так как это важная информация, которая обязательно должна быть в общем доступе.

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«Мы получаем под видом этих предложений фактически сокрытие информации, которая для потребителя является определяющей в выборе товара», — пояснил эксперт.

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