«Правовой нигилизм»: идею о сдаче экзамена по ПДД курьерами-велосипедистами раскритиковали

ГИБДД может выступить с общественной инициативой о том, чтобы службы доставки проверяли у своих курьеров знание правил дорожного движения. Но для чтобы это носило законодательный характер необходимо вносить изменения в целый ряд документов, рассказал «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Специалист напомнил, что на сегодняшний день процедура получения водительских прав регламентируется на законодательном уровне, начиная от федерального закона о безопасности дорожного движения и заканчивая постановлением о порядке сдачи экзаменов на права. Поэтому предложение об обязательной сдаче на права курьеров может быть высказано только в качестве общественной инициативы, подчеркнул он. В противном случае, это будет уже правовой нигилизм.

Попов согласился с тем, что ездить по проезжей части должны люди, у которых есть водительское удостоверение. При этом не должно играть роли, на чем они едут. Это может быть велосипед, электросамокат, гироскутер.

«Лица, которые передвигаются по проезжей части, обязаны знать ПДД и подтверждать это любым способом. Если взрослый не собирается ехать по проезжей части, то он может не сдавать экзамен», — подчеркнул он.

Исключением, по его словам, могут быть также те, у кого уже есть права. В противном случае движение по проезжей части рядом с потоком машин может представлять опасность.

«Однако (требование о экзамене на знание ПДД — прим. ред.) может быть только на уровне общественного призыва. Для того, чтобы это носило законодательный характер необходимо вносить изменения в целый ряд законов», — заключил собеседник «360».

О том что, госавтоинспекция Москвы собирается предложить на законодательном уровне обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание ПДД, ранее сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по столице Александр Быков.

По его словам, по статистике, курьеры на велосипедах в столице очень часто нарушают правила дорожного движения. Кроме того, они нередко попадают в различные ДТП.