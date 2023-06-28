Общество 28 июня 2023, 16:03 Правоверных мусульман призвали накормить соседей-евреев в праздник Курбан-байрам Муфтий Мухетдинов: мусульмане в Курбан-байрам должны помочь ближним и накормить еврея РИА «Новости»

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Во время празднования Курбан-байрама правоверные мусульмане должны помогать ближним, рассказал РИА «Новости» первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов. По его словам, верующие также должны накормить евреев.

Собеседник агентства заявил, что мусульмане обязаны разделить тушу жертвенного животного на три равные части. Одну из них отдать родственникам, вторую — бедным людям, а третью оставить в семье.

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«Не следует забывать слова пророка Мухаммеда, который сказал: „Накорми близких, неимущих и соседа-еврея“. Не следует забывать и эту обязанность», — подчеркнул Дамир Мухетдинов.

Он добавил, что слова пророка, произнесенные 1400 лет назад, актуальны и сейчас. По словам муфтия, современные технологии не способны заменить человеческое общение за праздничным столом. Религиозный деятель признался, что мусульманам приятно видеть рядом с собой представителей других конфессий и разных национальностей, рассказывая им об исламе.

Участниками праздника в Москве стали около 200 тысяч человек. Торжественную молитву читали в Соборной, Исторический и Мемориальной мечетях.