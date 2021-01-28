Правовед предложил запретить конфисковывать кошек и собак за долги

«Дело в том, что у нас часто рассматривают домашних животных — как вещи, как объекты, которые стоят денег. И поэтому, собственно говоря, они являются предметом общего имущества, а конкретно — в случае ареста этого самого имущества», — уточнил государственный деятель.

По его словам, такие действия являются способом давления на гражданина. Крашенинников подчеркнул, что для большинства людей питомцы — настоящие члены семьи. Если забрать животное, человек будет испытывать большие нравственные страдания.

Эксперт пояснил, что в Гражданско-процессуальном кодексе есть специальная статья под названием «Имущество, которое не подлежит описи ни при каких обстоятельствах». Он считает, в нее нужно включить домашних собак и кошек, а также других любимцев хозяев.

Предложение будет рассмотрено на заседании комитета в четверг, 28 января.