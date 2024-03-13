13 марта 2024, 13:39
Правовая инспекция труда: работодатель не имеет права штрафовать работника за провинность
Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова в разговоре с журналистами «Москва 24» сообщила, что у работодателя нет прав штрафовать работника за какую-либо провинность.
Все дело в том, что в трудовом законодательстве России не существует понятия «штраф». Если, например, руководство все же приняло решение наказать сотрудника лишением денег, то он может обратиться в профсоюз, прокуратуру и государственную инспекцию труда.
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«Если будет доказана вина, то государственная инспекция труда имеет право оштрафовать уже самого работодателя», — сообщила Захаренкова.
Штрафы
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