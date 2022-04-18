Православным верующим рассказали, как питаться в Страстную неделю перед Пасхой

Священник, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Постернак рассказал, что означает Страстная седмица, и что нельзя есть в самые строгие дни Великого поста. Об этом написал Life.

По словам священнослужителя, неделя перед православной Пасхой завершает Великий пост. Седмицу потому называют Страстной, что она связана с воспоминаниями о последних днях Иисуса.

Гораздо строже, чем в остальные дни, нужно поститься во время Великой Пятницы, то есть в этом году — 22 апреля.

В первые три дня на неделе перед Пасхой в храме осуществляется литургия прежних священных даров. В Чистый четверг православным следует заниматься выпеканием куличей и покраской яиц. В Великую пятницу необходимо сохранять особое спокойствие. В субботу нужно идти в церковь, чтобы освящать куличи и яйца перед самой Пасхой.

По словам Пастернака, в последний понедельник и вторник перед Пасхой следует питаться холодной пищей без масла. Также подойдут овощи и фрукты. В Великую среду в свой рацион можно добавить сыр. В Чистый четверг разрешается только теплая пища, а в Великую пятницу днем и вовсе стоит воздерживаться от приема пищи. Вечером можно съесть легкий салат или фрукт. В Великую субботу можно есть горячие блюда, но без масла.