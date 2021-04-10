Православным россиянам посоветовали не ездить в паломничество за рубеж, пока не закончится пандемия коронавируса. Об этом рассказал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Я не советую никому сейчас ездить в зарубежные поездки, тем более в паломничество, потому что это совсем не то время, когда нужно ездить в паломничество», — сказал он в эфире передачи «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

По его словам, сейчас такое время, когда нужно сидеть дома и ходить в храм, находящийся рядом. Он выразил надежду, что время для паломничества еще придет.

Ранее член рабочей группы Московского патриархата по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии коронавируса протоиерей Максим Козлов рассказал, что этой весной уровень заболеваемости COVID-19 среди священников РПЦ заметно ниже, чем в межсезонье в прошлом году. Он также добавил, что опасаться ужесточения ковидных ограничений в храмах не стоит.