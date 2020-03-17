Православным петербуржцам рекомендовали не целовать кресты в храмах

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рекомендовал верующим пока воздержаться от обряда целования креста в храмах из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, надо ли отказываться от целования приходом одного распятия в течение крестопоклонной недели.

Он отметил, что хочет, чтобы все горожане с пониманием отнеслись к ситуации. «Но вы же понимаете, какой способ распространения инфекции. Мы светское государство, мы уважаем религиозные традиции. Но тем не менее, это прямой путь распространения коронавирусной инфекции», — приводит РИА «Новости» слова Эргашева.

При этом вице-губернатор отметил, что, конечно, каждый сам принимает решение, но добавил, что не рекомендует этого делать.

Сейчас в Казанском соборе в Санкт-Петербурге находится ковчег с частицей мощей Иоанна Предтечи. Большое количество горожан приходят приложиться к святыне.

Количество зараженных коронавирусом россиян уже превысило 90 человек. Для того, чтобы остановить распространение инфекции правительством был создан Координационный совет. Работать орган будет в ежедневном режиме и будет координировать работу федеральных, региональных и муниципальных властей, а также других структур и организаций.