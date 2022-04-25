Православный священник заявил о намерении эмигрировать в Россию после 40 лет службы в Гааге

Настоятель храма Марии Магдалины в Гааге, потомок знаменитых петербургских купцов и эмигрантов, архимандрит Никон (Якимов) сообщил о желании эмигрировать в Россию. Об этом написал «Петербургский дневник».

Никон родился в Париже в 1947 году, однако с самого детства ощущал любовь к России.

«В определенной степени, ведь я все-таки родился там, в 1947 году. Но меня буквально с пеленок воспитывали в любви к России. И до семи лет я даже не умел по-французски говорить. А потом начались мои, так сказать, „уличные университеты“. Меня все время били мальчишки, требуя, чтобы я назвал себя грязным русским (это самое тяжелое оскорбление среди французов). Я, конечно, отказывался. И однажды меня за это даже чуть не убили — заступились уличные торговцы», — рассказал священник.

В 1975 году он познакомился с приехавшим в Париж митрополитом Ленинградским и Ладожским Никодимом Ротовым, а уже в 1977 году стал семинаристом Ленинградской духовной академии. После учебы Никон покинул родину предков и стал настоятелем храма Марии Магдалины в Гааге, однако сейчас не исключает возможности вернуться в Россию.

«И знаете, что я вам еще скажу? Надеюсь, что скоро у меня получится эмигрировать в Россию. Жду постановления патриарха, чтобы меня назначили в штат при Александро-Невской лавре. Пора возвращаться домой», — резюмировал священнослужитель.