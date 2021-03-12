Православных россиян призвали не голодать во время Великого поста

Великий пост должен служить здоровью, поэтому верующим не нужно голодать. О том, какие реалии нужно учитывать при выборе продуктов, радиостанции «Говорит Москва» рассказал глава отдела по взаимоотношениям Церкви со СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ отец Макарий.

Пост для всех, но каждый решает сам, что ему есть и пить, заявил священник. Православные христиане сегодня выстраивают свою диету, исходя из гораздо более сдержанной практики русской церкви, нежели тот устав, который формировал монастырскую жизнь больше тысячи лет назад, отметил отец Макарий.

Постная пища исключает мясные продукты, включая птицу и яйца, а также молочку.

«С этим исключением человек может питаться очень разнообразно и спокойно. Голод терпеть для человека нежелательно. Человек должен питаться так, чтобы снабжать себя необходимыми пищевыми продуктами», — сказал священник.

Если человек испытывает голод, он ест, но иногда ему приходится потерпеть — например, когда у него много работы. Во время поста этого лучше не делать, посоветовал отец Макарий. Можно съесть яблоко или булочку, мучений быть не должно.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю России выросли цены на куриное мясо.