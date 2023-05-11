11 мая 2023, 12:34
Православные Запорожской области захотели присоединиться к РПЦ
Бердянская и Приморская епархии Запорожской области попросили принять их в РПЦ
Две епархии Запорожской области решили присоединиться к Русской православной церкви. Священнослужители Бердянской и Приморской епархий написали обращение патриарху Кириллу, сообщил ТАСС.
Они заявили, что духовенство Запорожской области хотело вернуться в РПЦ. Митрополит Бердянский и Приморский Ефрем бросил паству и бежал на контролируемую киевским режимом территорию, а обе епархии остались без руководителя.
Реклама
Священнослужители устроили голосование и решили попросить взять их под управление Московской патриархии.
Запорожская область наряду с Херсонской, ДНР и ЛНР вошла в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что по опыту полуострова на интеграцию новых регионов понадобится около пяти лет.
В Госдуме сказали, что им предстоит влиться в экономическое, образовательное, правовое и социальное пространство страны. Депутаты уже рассмотрели закон об интеграции сфер образования и науки, а вице-премьер Марат Хуснуллин, по информации «Известий», пообещал восстановить основные дороги за три года.
РПЦ
Православие
Религия
Патриарх Кирилл
Запорожская область
Реклама
Реклама