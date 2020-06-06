Православные верующие начали отмечать родительскую субботу. Московские храмы открыли свои двери

Православные христиане 6 июня отмечают родительскую субботу — день, когда поминают всех умерших. По традиции это происходит накануне одного из главных церковных праздников — Троицы.

«В родительскую субботу верующие молятся не только о тех, кого знают — о почивших близких, родителях и прародителях, но и обо всех почивших православных христианах», — рассказал РИА «Новости» профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

И с сегодняшнего дня открывают свои двери все московские храмы. Службы и литургии будут проводить на прилегающей территории на открытом воздухе. Решение приняли после консультаций представителей РПЦ с московскими властями и врачами, и чтобы не допустить массового выезда прихожан в эти выходные в Подмосковье.

Во всех храмах будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Внутри помещений установили обеззараживающие средства и разметку на полу.

При этом в Роспотребнадзоре людям старше 65 лет советуют пока еще не посещать места, где может быть много людей.

Подмосковные храмы открылись для прихожан чуть раньше — это случилось в конце мая.