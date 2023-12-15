Общество 15 декабря 2023, 04:52 Православные россияне отметят День памяти пророка Аввакума 15 декабря. Традиции и запреты День памяти пророка Аввакума отметит православная церковь 15 декабря Freepik

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Православная церковь в пятницу, 15 декабря, чтит память пророка Аввакума — одного из 12 ветхозаветных пророков. В этот день принято ходить в церковь и просить об избавлении от трудностей и бед. Также пророка просят о защите и покровительстве.

Как правило, женщины в этот день занимаются домашней работой, а также проводят время за рукоделием. Однако веселиться нежелательно. В этот день также не принято стричь волосы и ногти. Наши предки были уверены, что так можно укоротить жизнь.

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Есть и необычные традиции этого дня. На пророка Аввакума раньше было принято проводить обряды от бессонницы. На Руси знали специальные заговоры, их читали поздно вечером перед сном. Специальные слова произносили и над детьми, которые плохо спят, отгоняя нечистую силу, которая пугает ребенка по ночам.

Как и в другие церковные праздники, в День памяти пророка Аввакума нельзя ругаться, сплетничать и плохо говорить о других. Также не стоит делиться планами и секретами.

Сейчас многие православные соблюдают Рождественский пост. Он начался 28 ноября и продлится в течение 40 дней — до 6 января.