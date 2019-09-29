Православные приходы в Западной Европе решили присоединиться к РПЦ

Четырехдневку раскритиковали в РПЦ Подробнее

В ближайшее время синод церкви соберется, чтобы утвердить это решение.

14 сентября синод принял в состав РПЦ главу бывшего русского экзархата архиепископа Иоанна Реннето, а также все приходы, которые захотят последовать за ним.

В ноябре 2018 года синод Константинопольского патриархата упразднил русский экзархат в Западной Европе. Синод отменил действие томоса от 1999 года, позволявшего парижской архиепископии управлять православными приходами русской традиции в Западной Европе.

В феврале 2019 года архиепископия проголосовала против своего упразднения. Патриарх Кирилл выразил готовность принять ее в Московский патриархат.

Архиепископия западноевропейских православных русских церквей — бывшая епархия (экзархат) Константинопольского патриархата. Ее центр находится в Париже, основные приходы расположены во Франции. Архиепископия была создана в 1931 году, объединив русские заграничные приходы, принятые в Константинопольский патриархат.