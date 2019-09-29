  • Православные приходы в Западной Европе решили присоединиться к РПЦ

    29 сентября 2019, 05:00

    Кирилл Фролов

    Большинство священнослужителей бывшего русского экзархата в Западной Европе решили присоединиться к Русской православной церкви. Такое решение было принято на собрании духовенства, состоявшемся в Париже, сообщила пресс-служба РПЦ.
    Православные приходы в Западной Европе решили присоединиться к РПЦ

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    В ближайшее время синод церкви соберется, чтобы утвердить это решение.

    14 сентября синод принял в состав РПЦ главу бывшего русского экзархата архиепископа Иоанна Реннето, а также все приходы, которые захотят последовать за ним.

    В ноябре 2018 года синод Константинопольского патриархата упразднил русский экзархат в Западной Европе. Синод отменил действие томоса от 1999 года, позволявшего парижской архиепископии управлять православными приходами русской традиции в Западной Европе.

    В феврале 2019 года архиепископия проголосовала против своего упразднения. Патриарх Кирилл выразил готовность принять ее в Московский патриархат.

    Архиепископия западноевропейских православных русских церквей — бывшая епархия (экзархат) Константинопольского патриархата. Ее центр находится в Париже, основные приходы расположены во Франции. Архиепископия была создана в 1931 году, объединив русские заграничные приходы, принятые в Константинопольский патриархат.