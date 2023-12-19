Общество 19 декабря 2023, 01:30 Православные верующие отметят День Николая Чудотворца 19 декабря РИА «Новости»

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Православные верующие во вторник, 19 декабря, будут отмечать день памяти одного из самых любимых на Руси святых — Николая Угодника или Николая Чудотворца. Именно он стал прообразом Санта Клауса.

В прошлом праздник Никола Зимний был похож на современное отмечание Рождества или Нового года. В домах накрывали праздничные столы, дети ждали подарков, а молодежь выходила на улицу и с песнями и плясками ходила по соседям. Причем все это происходило в разгар Рождественского поста.

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Николай Чудотворец любим верующими благодаря своим чудесам и добрым делам. Например, в городе Миры он три ночи подряд подбрасывал мешочки с золотом нищему вдовцу, который от бедности и безысходности хотел отдать трех своих дочерей в блудницы. Эта легенда легла в основу традиции дарить рождественские подарки.

На Руси Николая Чудотворца так любили, что в некоторых местах окончание Рождественского поста и начало святок приурочивали не к Рождеству, а к Николиному дню. А некоторые даже путали Святого Николая с Иисусом Христом. На Руси верили, что 19 декабря Никола Зимний спускается на русскую землю и обходит ее за один день, прогоняя духи тьмы.

В пятницу, 15 декабря, православные отметили день памяти пророка Аввакума пророка Аввакума — одного из 12 ветхозаветных пророков.