Православные отметят День Казанской иконы Божией матери. Чем знаменит этот образ?

День Казанской иконы Божией матери — один из самых почитаемых православными христианами праздников. Он отмечается два раза в год: летом 21 июля и осенью 4 ноября. Почему эта образ считается чудотворной, и как люди отмечают праздник Казанской иконы Божией матери — в материале «360».

История Казанской иконы Божией матери

После опустошительного пожара в Казани в 1579 году, который уничтожил город, девятилетней дочери стрельца Матроне явилась во сне Богородица. Она велела девочке пойти на пепелище и откопать икону с ее образом. В указанном месте на глубине около метра действительно нашли икону, где была изображена Богородица. С тех пор 8 июля стали праздновать День явления Казанской иконы Божией матери. На месте, где нашли икону построили Богородицкий девичий монастырь. Первой монахиней стала Матрона, которая приняла имя Мавра.

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А празднование Дня Казанской иконы Божией матери появилось вот как. Ополченцы князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина получили список иконы из Казани. 22 августа 1612 года ополчение смогло справиться с польскими войсками около Новодевичьего монастыря, несмотря на численное превосходство противника.

Командиры ополчения назвали это чудом и помощью от Казанской иконы Божией матери. Эта же победа стала решающей в освобождении всей Москвы от оккупантов. Через два месяца удалось освободить Кремль.

Казанскую икону Божией матери поставили в приходском храме Пожарских — церкви Введения на Лубянке, во Псковичах — и по инициативе князя в Москве установили местное празднование иконе 22 октября. Это стало вторым днем празднования.

По всей России отмечать День Казанской иконы Божией матери стали только с 1649 года, когда такой приказ дал царь Алексей Михайлович Романов. В подтверждение нового статуса иконы при Коломенском царском дворце заложили домовую церковь в честь Казанской иконы Божией матери.

Все время, пока образ Казанской находился в соборе Богородицкого монастыря, России ничто не угрожало с востока. Когда икону похитили в 1904 году, страну постигло поражение в Русско-японской войне 1905 года

Народные традиции в День Казанской иконы Божией матери

На Руси праздник Казанской иконы Божией Матери был важной пограничной датой — рубежом между осенью и зимой. С 4 ноября люди ждали прихода морозов.

Если в День Казанской иконы Божией матери шел дождь, то ждали скорой зимы, а если к празднику успевали собрать хороший урожай, то ждали зимы суровой и морозной.

«С Казанской мороз не велик, да стоять не велит», — именно так звучит полная версия известной поговорки-приметы.

День Казанской иконы Божией матери — это один из самых подходящих дней в году для свадьбы.

«Кто на Казанской женится, тот счастлив будет», — говорили люди.

Считается, что в этот праздничный день нельзя ссориться с другими людьми и впускать в себя дурные мысли. Считалось, что если незамужняя девушка в День Казанской иконы Божией матери выйдет в рощу и посмотрится в покрытый инеем березовый листок, то станет привлекательной для женихов.

Праздник Казанской иконы Божией матери — это также праздничное застолье, во время которого обычно чествовали вернувшихся на зиму с заработков мужчин.