Православные отметят 27 сентября праздник Воздвижения

В канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня российский патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Как сообщила пресс-служба патриархии, в храме присутствовал председатель Комитета по международным делам Государственной Думы ФС РФ Леонид Слуцкий. В день праздника 27 сентября патриарх совершит в Храме Христа Спасителя Божественную литургию.

В первом веке нашей эры крест, на котором распяли Иисуса, был утерян. Его нашла в IV веке святая царица Елена, мать императора Константина I. Известный церковный миссионер Олег Стеняев рассказал РИА «Новости«, что крест был символом спасения человечества, за которое умер Христос. Его гибель «обеспечивает душам христиан легкое прохождение мытарств (препятствий на пути души к Богу — ред.) после смерти тела».