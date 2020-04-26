Православные отмечают Красную горку. Почему она называется именно так?

26 апреля — восьмой день после Пасхи. Православные верующие отмечают Фомино воскресенье (Антипасху), которую в народе называют Красной горкой. Согласно верованиям, апостол Фома в этот день встретил воскресшего Христа — хотя сам отказывался верить в его воскрешение.

Антипасха в народе традиционно отмечается с тем же размахом, что и Пасха. В церквях поют пасхальные каноны и проводят службы со всеми особенностями. Раньше в течение восьми дней до Фомина воскресенья храмы крестили людей, и новообращенные обязаны были носить одежды светлых тонов — оттого эту неделю называли также Светлой.

Церковь сегодня вспоминает чудо, случившееся с апостолом Фомой. Он не видел воскрешения Христа и не поверил в него. Тогда Господь, чтобы развеять его сомнения, явился апостолам во второй раз и позволил Фоме вложить руки в свои раны.

Почему же в народе этот праздник называют Красной горкой? Для этого существует несколько теорий. Основная гласит: все из-за традиции катать с горки крашенные яйца — а раньше их выкрашивали только в красный цвет. Наши предки устанавливали деревянный помост и катали по нему яйца. Это было символом камня, который Ангел отвалил от гроба Христа в момент его воскресения.