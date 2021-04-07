Православные начали праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы

Православные россияне отмечают сегодня великий двунадесятый праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают явление Деве Марии архангела Гавриила. Он принес весть, что от нее в непорочном зачатии родится Иисус Христос.

Это событие описано в Евангелии от Луки. Согласно приданию, когда архангел передавал Марии благую весть, он держал в руках белую лилию — символ чистоты и непорочности. Цветок изображен почти на всех иконах Благовещения.

Каждый год Благовещение отмечается в один и тот же день. У православных, живущих по юлианскому календарю, это 7 апреля. Западные христиане отмечают праздник 25 марта.

Раньше на Руси в этот день выпускали на волю птиц, которые символизируют Святой Дух. Эта традиция была вновь возрождена в 1994 году по инициативе патриарха Алексия II.

Православный миссионер, настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский сегодня обратился к россиянам с просьбой воздержаться от целования икон в храмах. Пока следует ограничиться почтительным поклонением перед иконой.