Православные начали отмечать Ореховый Спас

В понедельник Русская православная церковь отметит принесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. В России этот праздник называют Ореховым или Хлебным Спасом.

По традиции, в этот день положено освящать урожай зерна или орехи, чтобы продукты пошли на пользу людям. Летом также отмечают «урожайные» праздники — Медовый и Яблочный Спасы.

Ореховый Спас — это народное название церковного праздника Перенесения нерукотворного образа Христова из Эдессы в Константинополь. По преданию, царь Эдессы Авгарь болел и послал к Спасителю художника, чтобы тот сделал его портрет. Таким образом правитель хотел исцелиться. Христос вытер лицо тканью, на которой отпечатался его лик, и отправил плат в Эдессу. Согласно преданию, Авгарь вскоре исцелился.

В Николо-Угрешском монастыре в Дзержинском 28–30 августа пройдет фестиваль «Спас на Угреше». Его посвятят нескольким православным праздникам. Гости фестиваля смогут научиться печь хлеб, посетят культурологические лекции и духовные беседы.