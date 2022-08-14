Православные начали отмечать Медовый Спас и Успенский пост

Медовый Спас 14 августа начали отмечать православные россияне, сообщило РИА «Новости». В этот же день начался двухнедельный строгий пост.

О тонкостях церковных праздников рассказал председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве Александр Волков. Он заявил, что по традиции православные в этот день приносят в храмы мед.

«Конечно, не нужно к этому относится так, что освященный мед получает какую-то особую силу. Смысл в том, что этот продукт и те, кто его изготавливает и потребляет, благословляются церковью», — отметил он.

По словам священника, 14 августа верующие отмечают начало Успенского поста, а также праздник семи мучеников Маккавеев — традиция пришла из Византии. По словам Волкова, пост помогает верующим «подсобрать» себя после лета и выйти из зоны комфорта.

Православные 2 августа отметили Ильин день. Согласно приметам, если в этот праздник идут дожди, осень выдастся холодной. Также осадки в этот день считают предвестником хорошего урожая.