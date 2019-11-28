Православные христиане вступают в Рождественский пост

У православных верующих в четверг, 28 ноября, начинается 40-дневный Рождественский пост, который подготавливает их к встрече праздника Рождества Христова (7 января).

Рождественский пост также называют Филипповым, потому что берет начало после дня памяти апостола Филиппа. Изначально он длился только одну неделю, но в 1166 году было предложено держать пост 40 дней. Этот период символизирует 40-дневный пост пророка Моисея.

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Рождественский пост принято считать не таким строгим как Великий или Успенский, но все же в нем присутствуют ограничения в рационе. В частности, рекомендуется на весь период отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, молока, а также молочных продуктов.

В первый день поста традиционно готовят постную кутью, которой угощают гостей. В отдельные дни разрешается есть рыбу.

Также разрешены все продукты растительного происхождения, в числе которых фрукты, овощи и корнеплоды, а также грибы и каши на воде. Хотя ближе к своему окончанию, со 2 по 6 января (по новому стилю) Рождественский пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется, уточняет РИА «Новости».