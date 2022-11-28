Общество 28 ноября 2022, 02:13 Православные христиане вступили в Рождественский пост Рождественский пост начался у православных христиан РИА «Новости»

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Рождественский пост начался у православных христиан 28 ноября. Он длится 40 дней, в течение которых верующие готовятся ко встрече праздника Рождества Христова.

Во время поста православным христианам нужно воздержаться от употребления мяса, молока и молочных продуктов, также им разрешено есть рыбу и рыбную икру.

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«Рождественский пост — это один из четырех многодневных постов. Он предваряет праздник Рождества Христова, <…> В период подготовки необходимо внешнее воздержание — от мясомолочной пищи, с послаблениями для воинов, беременных и так далее», — рассказал ТАСС председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

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По его словам, если воздержание от некоторых видов пищи не соединит с молитвой, то это «не соотносится с целью христианского поста». Поэтому тем, кто впервые будет поститься, не нужно сводить это исключительно к диете.

Протоиерей напомнил, что изначально пост длился всего неделю, в начале второго тысячелетия его предложили держать 40 дней.