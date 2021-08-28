Православные христиане 28 августа отметят Успение Божией Матери

В субботу 28 августа православные христиане встретят Успение Пресвятой Богородицы. Оно завершает второй по строгости после Великого Успенский пост. Это один из 12-ти важнейших для верующих памятных праздников. Дата «богородичной Пасхи» никогда не меняется.

Суть праздника, как уточнило РИА «Новости», состоит в том, что кончина Богородицы является не смертью, но успением. Она уснула, чтобы мгновенно пробудиться для жизни вечноблаженной. Божия Матерь после трех дней с нетленным телом вселилась в небесное жилище.

В этот день православные вспоминают, что о завершении жизни Богородицы ей возвестил архангел Гавриил. Принял ее душу сам Христос, явившийся к одру матери. Ее тело похоронили в пещере Гефсимании. На третий день в могиле обнаружили только погребальное одеяние.

Дата кончины Богородицы до сих пор точно неизвестна. Разные источники называют четыре даты — 48-й год после Рождества Христова, 58-й, 55-й и 44-й годы. Считается, что в момент смерти Божией матери было около 70 лет.

По церковному уставу в день Успения нельзя венчаться.

В канун праздника 27 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

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