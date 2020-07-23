Православные чтят память преподобного Антония Печерского 23 июля

Православные 23 июля чтят память преподобного Антония Печерского, основавшего Киево-Печерскую лавру. При жизни он славился тем, что его молитвы приводили молитвам к чудесам и исцеляли больных.

Святой Антоний родился в 983 году недалеко от Чернигова — в городе Любече. В описании ранних лет его жизни много противоречий. Иногда упоминается мирское имя преподобного — Антипа. Указание на него есть в одном списке «Повести временных лет».

Тяга к монашеству у Антония появилась рано. Он отправился в паломничество в Палестину, а постриг принял в одном из афонских монастырей. Послушание проходил отшельником. В преданиях указано, что игумену монастыря явился знак свыше. И Антония отпустили домой — распространять христианскую веру на русской земле.

Священник обосновался в Киеве, в пещере на Берестовой горе. Слава о его подвигах в иноческой жизни разнеслась по многим городам Руси. К Антонию начали приходить за духовным советом и благословением.

Первыми учениками преподобного стали Никон и Феодосий. Позже братия совместными усилиями выкопала большую пещеру, устроив в ней церковь и кельи. Так началась история Киево-Печерской лавры. Когда число послушников и паломников превысило сотню, братия получила благословение Антония на строительство первой деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы, которая расположилась на горе.

При жизни за преподобным замечали способность творить чудеса — в том числе исцелять. Они происходили после молитв Антония.

В народе дату 23 июля (10 июля по старому стилю — примеч. ред.) называли Антоний Громоносец. Во времена Руси в этот день грому придавали особое значение. На это же число приходилось празднование дня ряски: крестьяне собирали растение на водоемах вилами, кормили им домашних птиц и использовали как удобрение.

Известны и некоторые пословицы и поговорки, посвященные дате и пришедшие из давних веков. «На Антония солнце смеется, а луна улыбается», — говорили предки.

Именины в этот день празднуют Антоний, Данила, Леонтий, Александр, Петр и Георгий.