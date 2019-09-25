Православное таинство для иностранцев. Как космонавты получают благословение перед полетом

Российские космонавты получают благословение перед вылетом на орбиту. Летчик-космонавт Максим Сураев в беседе с «360» рассказал, как к священному обряду относятся иностранцы.

За два часа до старта ракету, которой предстоит отправиться в космос, освещает священник. Перед вылетом любой может исповедаться и причаститься.

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«Есть ли есть желание, если веруешь, то, пожалуйста, — пришел и исповедовался, причастился перед полетом. Кто-то делает, кто-то — нет. Абсолютно добровольно все», — уточнил Сураев.

Перед тем, как экипаж уезжает на стартовую площадку, батюшка, по его словам, окропляет всех святой водой.

«Иностранные астронавты воспринимают все довольно спокойно. Если кто-то попросит, мол, не трогайте меня — так пожалуйста. Это желание каждого», — заключил космонавт.

Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на Байконуре протоиерей Сергий ранее отметил, что основная часть зарубежных астронавтов приветствуют православные традиции перед вылетом.

«Понимают, что Божья помощь нужна любому человеку вне зависимости от вероисповедания», — подчеркнул настоятель. После возвращения на Землю, добавил он, многие приезжают в церковь с благодарностью.

Экипажи начали благословлять с 1997 года, когда в космос должен был полететь Василий Циблиев. За несколько дней до старта он попросил крестить одного из членов экипажа — Александра Лазуткина. Таинство провели в бассейне гостиницы, где жили космонавты.