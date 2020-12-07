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    07 декабря 2020, 12:10

    Православное Рождество предложили сделать рабочим днем

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Сергей Калашников предложил сделать рабочим днем православное Рождество, которое отмечается в стране 7 января. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Свое предложение парламентарий объяснил тем, что этот праздник признают не все жители страны. В России живут представители и других религий, у которых есть свои праздники.

    «Делать для всей страны православное Рождество общим праздником не нужно», — подчеркнул первый зампред думского Комитета по экономической политике.

    По его мнению, руководителями можно предоставить право сделать 7 января нерабочим днем для отдельных сотрудников.