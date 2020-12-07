Православное Рождество предложили сделать рабочим днем

Свое предложение парламентарий объяснил тем, что этот праздник признают не все жители страны. В России живут представители и других религий, у которых есть свои праздники.

«Делать для всей страны православное Рождество общим праздником не нужно», — подчеркнул первый зампред думского Комитета по экономической политике.

По его мнению, руководителями можно предоставить право сделать 7 января нерабочим днем для отдельных сотрудников.