Православное Рождество предложили сделать рабочим днем
Депутат Госдумы Сергей Калашников предложил сделать рабочим днем православное Рождество, которое отмечается в стране 7 января. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Свое предложение парламентарий объяснил тем, что этот праздник признают не все жители страны. В России живут представители и других религий, у которых есть свои праздники.
«Делать для всей страны православное Рождество общим праздником не нужно», — подчеркнул первый зампред думского Комитета по экономической политике.
По его мнению, руководителями можно предоставить право сделать 7 января нерабочим днем для отдельных сотрудников.