Православная молодежь завела аккаунт в TikTok и научила подписчиков креститься

Православная молодежь учит людей в ТikТоk правильно креститься. Страницу в социальной сети создало православное движение «Братство Андрея Первозванного».

На аккаунте подростки выкладывают видео под современную музыку о православной вере. Видео, где они учат правильно креститься набрало более 1,4 миллиона просмотров.

«У многих священников есть аккаунты в соцсетях, в том числе в TikTok. Ребята делают это с одобрения своего руководителя, а это священник. Церковь всегда была прогрессивной организацией. Церковь состоит из тех же людей, которые живут в современном мире, это ведь не какой-то архаичный институт», — объяснила РИА «Новости» пресс-секретарь Хабаровской Епархии русской православной церкви Юлия Шутова.

Она отметила, что ничего ужасного или греховного в создании TikTok-аккаунта православным движением нет. Шутова считает, что это современный вид православной миссии, которая предполагает общение с людьми.

В молодежном православном движении в беседе с «Говорит Москва» отметили, что каждая публикация согласуется с представителями епархии.