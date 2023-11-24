Общество 24 ноября 2023, 13:16 Правоохранители задержали главу Ленинского округа Подмосковья — Mash Mash: правоохранители задержали главу Ленинского округа Алексея Спасского Администрация Ленинского городского округа Московской области

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Правоохранительные органы задержали главу Ленинского округа Московской области Алексея Спасского. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, в настоящее время чиновник находится на допросе. Официально информацию не подтверждали. В числе вероятных тем для разбирательства — нарушения во время строительства жилых домов.

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Kp.ru уточнил, что силовики проводят выемку документов в здании администрации. Поводом послужило заведенное уголовное дело о махинациях с земельными участками.

Ранее правоохранители задержали экс-заместителя Спасского Альберта Гравина.