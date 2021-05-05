Правоохранители выявили нарушения в перевозке баскетболисток, погибших в Ставропольском крае

Прокуратура Волгоградской области провела проверку после смертельной аварии под Ставрополем, в которой погибли пять девочек-баскетболисток. Об этом сообщили «Новые известия».

ДТП случилось 30 апреля. Микроавтобус, который вез спортсменок в Черкесск, пыталась обогнать легковушка, но на встречной полосе она задела грузовик, груженный асфальтом. Большегруз перевернулся, а его прицеп упал на машину с девочками.

По данным издания, надзорное ведомство выяснило, что у водителя, перевозившего девочек, не было путевого листа и лицензии на осуществление пассажирских перевозок на автобусе. Кроме того, Автоинспекция не была уведомлена о поездке, а микроавтобус не был оборудован устройством для ограничения скорости движения, опознавательными знаками и проблесковым маячком.