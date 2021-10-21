Правоохранители проверили, как на Ямале отлавливают бродячих животных

В Надыме региональная прокуратура проверила, как выполняются требования по отлову бродячих животных. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Выяснилось, что исполнитель, с которым был заключен муниципальный контракт по поимке и транспортировке животных в приют, не выполнял должным образом своих обязательств. Это привело к тому, что собаки начали нападать на местных жителей. Суд оштрафовал исполнителя более чем на 50 тысяч рублей.