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    21 октября 2021, 18:16

    Правоохранители проверили, как на Ямале отлавливают бродячих животных

    Участились нападения бродячих собак на жителей Надыма

    Артур Блянихов

    В Надыме региональная прокуратура проверила, как выполняются требования по отлову бродячих животных. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

    Выяснилось, что исполнитель, с которым был заключен муниципальный контракт по поимке и транспортировке животных в приют, не выполнял должным образом своих обязательств. Это привело к тому, что собаки начали нападать на местных жителей. Суд оштрафовал исполнителя более чем на 50 тысяч рублей.