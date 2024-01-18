18 января 2024, 15:22
Правоохранители пришли с обысками в офис Wildberries в Москве
Обыски прошли в офисе Wildberries в Москве после пожара на складе в Шушарах
Силовики пришли в московский офис Wildberries с обысками. Причиной для этого стал произошедший ранее пожар на складе в Шушарах, сообщила в Telegram-канале пресс-служба организации.
Представители компании отметили, что они заинтересованы установить причины пожара как можно скорее.
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«Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию», — заявили в пресс-службе.
В компании добавили, что на работу Wildberries обыски никак не влияют — организация ведет свою деятельность в штатном режиме.
Правоохранители собирают документацию, которая имеет отношение к сгоревшему складу в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. По информации Telegram-канала Shot, следственные действия проводят в головном офисе в Большом Каретном переулке и в филиале на улице Ленинской Слободы.
Ранее пресс-служба компании рассказала, что продавцам компенсируют убытки из-за пожара. Маркетплейс также пообещал вернуть покупателям деньги за сгоревшие заказы.
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