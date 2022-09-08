Сертификат программы Госдепа нашли у главного редактора «Вечерних ведомостей» — СМИ | 360°

Общество 08 сентября 2022, 10:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сертификат программы Госдепа нашли у главного редактора «Вечерних ведомостей» — СМИ РИА «Новости»: у главреда «Вечерних ведомостей» нашли сертификат программы Госдепа РИА «Новости»

Читать 360tv в

Во время обысков в квартире главного редактора интернет-издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова правоохранительные органы обнаружили сертификат программы Госдепа США «Открытый мир». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыски провели в рамках расследования дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*. Его заочно арестовали за фейки о ВС России.

Реклама

Источник РИА «Новости» предоставил фотографии и сообщил, что у Постникова нашли сертификат участника обменной программы Госдепа США «Открытый мир».

Реклама

Представитель российских спецслужб заявил, что с помощью этой программы сотрудники ЦРУ «фактически вербуют агентуру влияния в целевых странах». При этом основная идея подается как познавательная.

Также у Постникова нашли и другие вещдоки. Среди них — визитка бывшего исполнительного директора Апелляционного суда седьмого округа США Коллина Фитцпатрика, благодарность от движения в защиту прав избирателей «Голос»** и бейдж наблюдателя на выборах президента Украины в 2014 году.

Также собеседник агентства сообщил, что у Постникова изъяли жесткий диск, флешку, пять сотовых телефонов, смарт-часы, загранпаспорт и два баннера с символикой «Открытой России»***.

Илью Пономарева признали физлицом, выполняющим в России функции СМИ-иноагента.

** Организация внесена в реестр незарегистрированных НПО-иноагентов.

*** Организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность.

0 0 0 0 0 0